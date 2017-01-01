日職》重視台灣市場 西武想在台灣打例行賽

郭俊麟。（特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅陣中有郭俊麟、旅日小將吳念庭等兩名台灣選手，加上過去與台灣淵源深，西武目前考慮來台灣打例行賽的可能性。

《體育報知》報導，一名球團幹部透露，西武集團正全力發展台灣市場，如果日職例行賽仍在台灣開打會很有趣。

上一次日本職棒在台灣舉辦例行賽，已經是2002年，當時的球隊為大榮鷹（軟銀前身）與歐力士，球場是在天母球場。

西武與台灣淵源深，過去有郭泰源、許銘傑、張誌家、李振昌等人效力過，西武近年與中職球團統一獅有合作關係，西武時代百勝強投渡邊久信去年球季中還擔任統一獅隊主場開球嘉賓。

西武獅。（特派記者郭羿婕攝）