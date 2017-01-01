日職》挑戰大聯盟 除了大谷專家看好這5位

〔體育中心／綜合報導〕眾所矚目的大谷翔平何時挑戰大聯盟備受關注，美國各球團除積極觀察大谷外，更鎖定多位日職球星，其中5位球員更被洋基專欄作家Mike Axisa點名未來可能會在大聯盟亮相。

1.有原航平

21歲的有原航平上季先發22場共投156局，繳出防禦率2.94、103次三振的成績，最快球速達96英哩，還有多樣的變化球。

作者指出有原航平是球探在觀察大谷翔平「意外的收穫」，雖然有原大學的傷病史可能會影響他的天花板，但未來應有機會在大聯盟擔任中段輪值。

有原航平（取自火腿官網）

2.藤浪晉太郎

與大谷翔平同梯亦是好友的阪神新星藤浪晉太郎，是2012年選秀會天份最佳的投手之一，上季22歲的藤浪先發26場投169局，防禦率3.25、三振176次，作者指出，控球是藤浪目前比較大的麻煩，上季保送70次偏高，但對藤浪的速球、快速指叉球、滑球皆有不錯的評價，且能連2季在中央聯盟飆出超過175次三振，K功不容質疑。

藤浪晉太郎（取自Daily Sports）

3.菊池雄星

幾年前菊池雄星曾在美職與日職之間選擇，如今他在西武發展6季，肩膀傷勢讓他的表現起伏不定，上季22場先發只投143局，防禦率2.58、127次三振。

2009年以洋基為首的多支球隊就對菊池雄星展現濃厚興趣，年滿25歲的他若挑戰美職將不受國際球員年薪上限的規定。

菊池雄星（取自日職官網）

4.則本昂大

在田中將大離隊後，則本昂大扛下樂天王牌重任，前2季他分別投出194.2局與195局，身體相當健康，平均防禦率只有2.91，合計飆出431次三振，且保送率極低，連2季都將數字壓在50次以內。

雖然則本昂大成績斐然，但他的身材卻讓球探擔心，只有177公分的他到大聯盟將會相當迷你，球探評估可能會成為飛球型投手，挨轟率預料將上修，但則本昂大上個月才與樂天簽下3年合約，可能得等到29歲才能挑戰大聯盟。

則本昂大（美聯社）

5.山田哲人

這份名單中唯一的野手，24歲的山田哲人連2季寫下「333」壯舉，上季打擊率3成04、38發全壘打、30次盜壘成功，球探看好他在大聯盟繳出單季20-20（全壘打、盜壘）的成績，並扛下內野防區。

今年7月山田將滿25歲，不受大聯盟薪資上限規定，若養樂多順勢開放競標，可望獲得一筆高額的入札金。

山田哲人