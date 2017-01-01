日職》季後大補強 巨人新球季口號「新化」
2017/01/01 09:33
巨人監督高橋由伸（左）、陽岱鋼（右）。（資料照，特派記者倪婉君攝）
〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟傳統豪門讀賣巨人去年季後補強，包含網羅陽岱鋼等三名自由球員，戰力升級，目標重返王座。巨人監督高橋由伸也宣布2017年的口號為「新化」。
巨人季後挖來橫濱投手山口俊、軟銀投手森福允彥、以及陽岱鋼，再加上前樂天洋砲麥基（Casey McGehee），海盜火球男卡米內洛（Arquimedes Caminero），巨人休賽季花了超過30億日圓進行補強，讓明年投打戰力大大升級。
《日刊體育》報導，高橋由伸表示，球隊原有戰力、新戰力、加上年輕選手們等融合的化學反應，更加進化，就是「新化」。
去年巨人隊的口號為「一新」，前任監督原辰德卸任後，由高橋由伸接任，他喊出「一新」的口號，要繼續巨人隊的驕傲。
巨人監督高橋由伸宣布2017年的口號為「新化」。（取自巨人隊的推特）
陽岱鋼。（資料照，記者黃耀徵攝）
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