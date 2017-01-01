NBA》50分的超級大三元 哈登當歷史第一人

哈登今天砍下52分的超級大三元。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕本季改打控球後衛的哈登（James Harden）表現持續大放異彩，今天單場灌進53分、16籃板、17助攻的超級大三元，率火箭以129：122在主場擊敗尼克，排名續居西部第3位。

官方資料顯示，哈登是NBA史上第一位得到50分、15籃板、15助攻的球員，賽後本季大三元來到8次，僅次魏斯布魯克（Russell Westbrook）的16次。

哈登今天三分神準16投9中，還獲得高達18次罰球機會，大前鋒R.安德森（Ryan Anderson）挹注全隊次高的25分。

尼克當家球星安東尼（Carmelo Anthony）此役不在狀態內，全場11投3中只有7分進帳，控球後衛詹寧斯（Brandon Jennings）拿下本季新高的32分。