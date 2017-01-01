紐約25大球星 林書豪、田中將大入榜
〔體育中心／綜合報導〕紐約媒體新聞日報《Newsday》日前為2016年總結，評選出紐約25大球星，其中台灣球迷耳熟能詳的林書豪、田中將大、安東尼（Carmelo Anthony）、查普曼（Aroldis Chapman）都在列。
這份球星名單是以球星魅力做為評選標準，排名第一的是NFL紐約巨人球星貝克漢（Odell Beckham Jr），大都會古巴重砲塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）名列第二，一舉一動都是焦點的林書豪排在第13位。
《新聞日報》評選的紐約25大球星如下：
1.貝克漢（Odell Beckham Jr.）巨人-NFL
2.塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）大都會-MLB
3.曼寧（Eli Manning）,巨人-NFL
4.辛德加德（Noah Syndergaard）大都會-MLB
5.查普曼（Aroldis Chapman）洋基-MLB
6.安東尼（Carmelo Anthony）尼克-NBA
7.波辛傑斯（Kristaps Porzingis）尼克-NBA
8.朗奎斯特（Henrik Lundqvist）遊騎兵-NHL
9.哈維（Matt Harvey）大都會-MLB
10.桑契斯（Gary Sanchez）洋基-MLB
11.塔瓦雷斯（John Tavares）島人-NHL
12.德葛隆（Jacob deGrom）大都會-MLB
13.林書豪（Jeremy Lin）籃網-NBA
14.馬歇爾（Brandon Marshall）噴射機-NFL
15.瑞佛斯（Darrelle Revis）噴射機-NFL
16.萊特（David Wright）大都會-MLB
17.羅斯（Derrick Rose）尼克-NBA
18.維拉（David Villa）紐約城-美國足球大聯盟
19.皮瑞保羅（Jason Pierre-Paul）巨人-NFL
20.田中將大（Masahiro Tanaka）洋基-MLB
21.查爾斯（Tina Charles）自由隊-WNBA
22.葛蘭德森（Curtis Granderson）大都會-MLB
23.克魯茲（Victor Cruz）巨人-NFL
24.沙巴西亞（CC Sabathia）洋基-MLB
25.孔恩（Jack Coan）Sayville高中明星四分衛
林書豪（法新社）
田中將大（美聯社）
安東尼（法新社）
查普曼（美聯社）
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