NBA》灰熊六人得分上雙、三分破紀錄 輕取國王
2017/01/01 10:38
康利。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕灰熊今作客國王，當家後衛康利（Mike Conley）全場拿下22分，全隊6人得分上雙，加上全隊三分外線砍進17顆創隊史紀錄，終場灰熊以112：98擊敗國王。
半場打完灰熊以50：45領先，易籃後，康利在第三節獨得11分，助灰熊單節打出32：22的分數，此後灰熊一路領先，最後以14分之差擊敗國王。
灰熊以康利全場11投8中拿下22分、8籃板、3助攻，格林（JaMychal Green）18分、7籃板、4助攻，藍道夫（Zach Randolph）14分、6籃板，老將卡特（Vince Carter）14分，艾倫（Tony Allen）、丹尼爾斯（Troy Daniels）各拿11分。
值得注意的是，灰熊全場三分球35投17中，命中率高達48.6％，為隊史新高。
國王以卡森斯（DeMarcus Cousins）26分、8助攻、5抄截、4籃板最佳，但也有5次失誤；巴恩斯（Matt Barnes）20分、8籃板，柯利森（Darren Collison）、托利佛（ Anthony Tolliver）各拿16分。
卡森斯。（美聯社）
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