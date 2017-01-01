NBA》詹皇自送生日大禮 跨年夜爽贏黃蜂

詹姆斯。（USA Today Sports）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕騎士隊球星詹姆斯昨天度過32歲生日，今天是美國跨年夜，球隊在夏洛特面對黃蜂，厄文因傷缺陣，詹姆斯表現神勇，首節就灌進17分，全場32分進帳，最終以121：109用勝利迎接新年。

厄文前役對綠衫軍時拉傷右大腿，進入傷兵名單，騎士讓麥克雷先發，他繳出20分4籃板成績單，詹姆斯則與洛夫聯手轟下60分，洛夫28分10籃板，詹皇32分、6籃板與9助攻。

黃蜂隊沃克日前加入隊史七千分俱樂部，今天進攻火力依舊，攻下全場最高37分，隊友巴通僅13分。

騎士單場團隊投進14個三分球，黃蜂9個，雙方命中率都頗佳，騎士投籃命中率50.6%，黃蜂51.3%。

沃克。（美聯社）