NBA》魏少超級狂 不到20分鐘締造大三元
2017/01/01 10:45
魏斯布魯克（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕今天的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）沒有極限！上場不到20分鐘就寫下大三元紀錄，本季大三元來到16次，持續領先群雄。
雷霆今天在主場迎戰快艇，魏斯布魯克僅上場19分18秒就寫下大三元，不過他在去年4月12日對湖人出賽17分35秒就拿下大三元，寫下NBA近60年來最快紀錄。
根據官方資料顯示，歷史上最快達成大三元的是1955年的國民隊塔克（Jim Tucker），當時他只花17分鐘就完成大三元。
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