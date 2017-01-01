NBA》魏少超級狂 不到20分鐘締造大三元

魏斯布魯克（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕今天的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）沒有極限！上場不到20分鐘就寫下大三元紀錄，本季大三元來到16次，持續領先群雄。

雷霆今天在主場迎戰快艇，魏斯布魯克僅上場19分18秒就寫下大三元，不過他在去年4月12日對湖人出賽17分35秒就拿下大三元，寫下NBA近60年來最快紀錄。

根據官方資料顯示，歷史上最快達成大三元的是1955年的國民隊塔克（Jim Tucker），當時他只花17分鐘就完成大三元。