NBA》「字母哥」轟恐怖數據 率公鹿勝率重回五成
2017/01/01 11:18
「字母哥」亞德托昆波（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕公鹿今天作客芝加哥撞翻公牛，在「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）全能表現的率領下以116：96贏球，勝率重回5成。
公鹿菜鳥布洛格登（Malcolm Brogdon）寫下15分、11籃板、12助攻，生涯首度締造大三元，亞德托昆波攻下全場最高的35分外，另有9籃板、7助攻、7火鍋的恐怖成績，J.帕克（Jabari Parker）挹注27分，中鋒孟羅（Greg Monroe）替補出場也有15分、12籃板的優異演出。
公牛全場僅有巴特勒（Jimmy Butler）26分苦撐，「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）陷入低潮，全場13投僅3中，拿下8分、5助攻，公牛近10場戰績吞下7敗。
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