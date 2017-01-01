NBA》書豪不在 籃網球員休息室內吵架
2017/01/01 12:11
吉爾派翠克（右）。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網前場慘敗給巫師，賽後傳出球員們在休息室內互相指責，籃網隊總教練亞特金森（Kenny Atkinson）坦承有此事，但他認為這不是壞事。
《Newsday》報導，吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）日前爆料籃網球員在休息室打口水戰，而不是一起檢討。亞特金森和籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）則坦承有此事。
羅培茲說，「這不是我們這球季常要處理的問題，每支球隊都會碰到這樣的狀況。」他也說，那次會議中沒有教練在場，「我們都尊重對方，這才是最重要的。」羅培茲指出，「互相指責對方、扛責，要做到這些，我們彼此之間要有更多的對話。」
亞特金森認為這次的內部衝突對球隊來說不一定壞事，球員們可自我解決問題，「我在很多隊都看到類似情形，這是一支有組織嚴密的球隊，因此這件事不會困擾我。」
「我是位能接受衝突的教練，球隊經常發生爭吵。」亞特金森說，他認為球員們相互發生衝突不是世界上最糟糕的事情，有時它能讓事情獲得解決，「我認為這很好。」
籃網隊目前戰績8勝24在東部敬陪末座，且籃網是全聯盟最不擅長客場征戰的球隊，本季於客場17戰僅拿下1勝、昨敗給巫師後苦吞13連敗，接下來籃網隊將在美國時間1月2日在主場迎戰爵士。
吉爾派翠克。（資料照，法新社）
羅培茲。（資料照，歐新社）
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