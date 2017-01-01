MLB》包爺身價慘跌 傳藍鳥從洋基找人替代他

包提斯塔身價慘跌。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥重砲包提斯塔（Jose Bautista）今年冬天乏人問津，開價4年1億美元（約新台幣31億）後嚇跑一票球隊，最後放下身段表態願意接受1年短約，先前傳出藍鳥與包提斯塔將達成共識，但今天又傳出藍鳥考慮從洋基換來老將賈納（Brett Gardner），填補包提斯塔的戰力。

包提斯塔上季陷入生涯最大低潮，116場出賽打擊率只有2成34，22轟是7年來最少，加上形象鮮明，去年初拒絕藍鳥開出的延長合約後就與球團產生裂痕，如今包大爺身價慘跌，新球季能否與前東家再續前緣仍是未知數。