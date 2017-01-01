MLB》鈴木一朗生涯三千安 隊友認為去年最美好一刻

Never thought I'd be walking to the same outfield as ichiro after his 3,000th hit but it was one of the better moments this year and something I'm glad I was able to witness. Have a safe and happy New Year and see you all in 2017 christianyelich（@christianyelich）張貼的相片 於 2016 年 12月 月 31 10:10上午 PST 張貼

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚日籍球星鈴木一朗去年球季達成大聯盟生涯3000安，為大聯盟史上第30位3000安俱樂部成員。外野手耶利奇（Christian Yelich）則在社群媒體發文，認為這是2016年美好的一刻之一。

耶利奇在Instagram上發文說，從來沒有想過他能與鈴木一朗並肩作戰，還能有幸見證生涯3000安，也是去年美好的一刻之一。耶利奇也祝大家在2017年新年快樂、平安。

耶利奇去年打出生涯年，繳出21轟、98分打點、2成98的打擊率，他也首度入選明星賽。

耶利奇（左）。（資料照，美聯社）

鈴木一朗。（資料照，法新社）