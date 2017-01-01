MLB》鈴木一朗生涯三千安 隊友認為去年最美好一刻
2017/01/01 12:41
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚日籍球星鈴木一朗去年球季達成大聯盟生涯3000安，為大聯盟史上第30位3000安俱樂部成員。外野手耶利奇（Christian Yelich）則在社群媒體發文，認為這是2016年美好的一刻之一。
耶利奇在Instagram上發文說，從來沒有想過他能與鈴木一朗並肩作戰，還能有幸見證生涯3000安，也是去年美好的一刻之一。耶利奇也祝大家在2017年新年快樂、平安。
耶利奇去年打出生涯年，繳出21轟、98分打點、2成98的打擊率，他也首度入選明星賽。
耶利奇（左）。（資料照，美聯社）
鈴木一朗。（資料照，法新社）
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