MLB》皇家補強打擊 看上29歲超盲砲
2017/01/01 14:14
P.艾瓦瑞茲（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕皇家在自由市場補強一向精打細算，最近將目光轉向上季在金鶯打出22轟的指定打擊P.艾瓦瑞茲（Pedro Alvarez）。
隨著老將摩拉雷斯（Kendrys Morales）與藍鳥簽下3年合約，皇家就一直在尋找合適的指定打擊人選，今天消息傳出皇家要與金鶯競爭P.艾瓦瑞茲。
P.艾瓦瑞茲上季打擊率2成49，出賽109場敲出22轟，但三振率偏高被人詬病，上季376個打席只選到37個保送，吞下97K，不過他的攻擊指數仍有0.826，加上不需昂貴合約，因此還是引起皇家的注意。
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