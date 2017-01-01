MLB》皇家補強打擊 看上29歲超盲砲

2017/01/01 14:14

P.艾瓦瑞茲（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家在自由市場補強一向精打細算，最近將目光轉向上季在金鶯打出22轟的指定打擊P.艾瓦瑞茲（Pedro Alvarez）。

隨著老將摩拉雷斯（Kendrys Morales）與藍鳥簽下3年合約，皇家就一直在尋找合適的指定打擊人選，今天消息傳出家要與金鶯競爭P.艾瓦瑞茲

P.艾瓦瑞茲上季打擊率2成49，出賽109場敲出22轟，但三振率偏高被人詬病，上季376個打席只選到37個保送，吞下97K，不過他的攻擊指數仍有0.826，加上不需昂貴合約，因此還是引起皇家的注意。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.