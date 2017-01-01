NBA》朗度失去先發遭冷凍 將找公牛GM談「未來」

朗度。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公牛隊後衛朗度（Rajon Rondo）上場比賽僅出賽11分鐘，今面對公鹿的比賽，則坐在板凳上沒有上場。如今，朗度將找公牛公牛總經理佛曼（Gar Forman）談談「未來」。

朗度上場面對溜馬的比賽，僅出賽11分鐘，下半場僅出賽4分鐘後，就坐板凳至比賽終了。今公牛對面公鹿的比賽，由「MCW」卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）上場擔任先發。

《ESPN》報導，朗度表示，他將與佛曼談談。如果公牛隊持續把朗度「冰」在板凳上，朗度也將會尋找新的球隊。朗度說，「對我們現在來說，這是一個困苦的球季、跌宕起伏，公牛隊正試圖搞清楚這些問題。」

朗度表示，「公牛隊總教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）跟我說，我最近五場表現看起來有降溫，他還問我：『我是不是健康的？』，我就回說，我認為這是我本賽季感覺最好的時候。所以讓我們看看是怎麼回事。」

朗度本季每場平均繳出7.2分、7.1助攻、6.5個籃板，比起上賽季的場均11.9分、11.7次助攻有不小落差。