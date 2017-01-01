網球》新年好采頭 張凱貞力退俄女2連勝晉深圳女網會內

張凱貞。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金75萬美元（約2433萬台幣）的深圳女網賽，我國張凱貞無愧為女單會外賽第8種子，首輪3盤搶7大逆轉保加利亞重砲希妮可娃（Isabella Shinikova）後，寶島「網球精靈」元旦再接再厲，6：2、6：4再退俄羅斯辣妹皮沃瓦若娃（Anastasia Pivovarova），2連勝殺進32籤的會內舞台。

張凱貞甫用勝利為2016年畫下句點，新年首日她也沒漏氣，面對過去青少年及職業賽交手都沒贏的皮沃瓦若娃，「網球精靈」把握機會甜蜜復仇，僅花1小時17分鐘，就踩過世界排名164的長腿俄女，天助自助討得新年好采頭。

台俄雙姝相隔8年再度單打相逢，全球排行131的張凱貞率先破發，一路領先下搶得盤。次盤她又再破，3：0強勢開局，儘管之後陷入亂流，被老冤家追成4：5，不過關鍵第10局張凱貞及時回穩，第2個賽末點鎖定勝利，不但快意雪恥，也笑納會內賽門票。