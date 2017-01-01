NBA》3度被當抬價工具 籃網還想搶巫師新星

籃網有意網羅波特（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網去年3度報價受限制自由球員都以失敗作收，不過總經理馬克斯（Sean Marks）並未放棄補強，打算再簽巫師的受限制自由球員波特（Otto Porter）。

波特去年12月27日砍下32分，寫下生涯代表作，不負巫師2013年以探花籤將他選進的期待，但今年他將獲受限制自由球員資格，身價可望三級跳。

籃網去年季前先後挖角T.強森（Tyler Johnson）、克拉布（Allen Crabbe）皆宣告失敗，季中一度網羅大前鋒蒙提尤納斯（ Donatas Motiejunas），結果又被火箭跟進變空歡喜一場，籃網3度扮演球員的工具人抬身價，因此這次與波特的傳聞更受關注。