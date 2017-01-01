NBA》3度被當抬價工具 籃網還想搶巫師新星
2017/01/01 15:02
籃網有意網羅波特（左）。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網去年3度報價受限制自由球員都以失敗作收，不過總經理馬克斯（Sean Marks）並未放棄補強，打算再簽巫師的受限制自由球員波特（Otto Porter）。
波特去年12月27日砍下32分，寫下生涯代表作，不負巫師2013年以探花籤將他選進的期待，但今年他將獲受限制自由球員資格，身價可望三級跳。
籃網去年季前先後挖角T.強森（Tyler Johnson）、克拉布（Allen Crabbe）皆宣告失敗，季中一度網羅大前鋒蒙提尤納斯（
相關新聞
- NBA》朗度失去先發遭冷凍 將找公牛GM談「未來」
- NBA》書豪不在 籃網球員休息室內吵架
- NBA》50分的超級大三元 哈登當歷史第一人
- NBA》「字母哥」轟恐怖數據 率公鹿勝率重回五成
- NBA》魏少超級狂 不到20分鐘締造大三元
推薦新聞
-
排球》日男最理想對象 排球美女木村沙織結婚了2017/01/01 15:17
-
網球》蠻牛東山再起 阿布達比衛冕4度封王2017/01/01 15:06
-
NBA》3度被當抬價工具 籃網還想搶巫師新星2017/01/01 15:02
-
MLB》鈴木一朗生涯三千安 隊友認為去年最美好一刻2017/01/01 12:41
-
NBA》詹皇自送生日大禮 跨年夜爽贏黃蜂2017/01/01 10:33