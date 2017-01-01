桌球》傑愛戀元旦婚宴 福原愛68萬禮服甜美亮相
2017/01/01 15:51
〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣桌球好手江宏傑元旦在台北晶華飯店迎娶日本桌球天后福原愛，小愛今天穿著薰紫色禮服甜美亮相，兩人下午出席婚宴前記者會，晚間則將在宴請450位賓客，婚宴不對外開放。
福原愛身穿一襲薰紫色婚紗，由婚紗品牌C.H.Wedding量身打造，定價台幣68萬元，搭配鑲滿水晶禮鞋，江宏傑則穿上由芊翔西服量身訂製灰色中山裝出場。
傑愛戀記者會現場共有超過120位台灣與日本記者到場採訪。（記者卓佳萍攝）
今天是2017年第一天，江宏傑也透過記者會現場，分享自己的新年新希望，他表示，最大目標是希望能夠把2017年世大運金牌留在台灣。
台灣、日本體壇都非常關注的「傑愛戀」元旦婚禮，今天共有台、日超過120位記者到場採訪。
傑愛戀元旦在台北宴客。（記者林正堃攝）
傑愛戀元旦在台北宴客。（記者林正堃攝）
傑愛戀元旦在台北宴客。（記者林正堃攝）
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