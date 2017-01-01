排球》日男最理想對象 排球美女木村沙織結婚了
2017/01/01 15:17
木村沙織結婚了。（圖片取自IG）
〔體育中心／綜合報導〕連四屆奧運參賽的日本女排隊長木村沙織結婚了。她昨（12月31日）正式發表結婚喜訊，丈夫為日本男排隊員日高裕次郎。
日本雜誌《Suits-woman》先前曾調查，日本男性最理想結婚對象是日本女排隊長木村沙織；而日本學生求職資訊網站「mynavi」去年12月舉行網路票選，木村沙織獲日本男大生最想娶的女運動員。
被視為「排球女神」的木村沙織擁有姣好身材，她在2003年以17歲高中生之姿初次入選國家隊，身高185公分的她攻守兼優，成為日本女排不可或缺的主力大砲，為日本首位連四屆奧運參賽的女排選手，但木村沙織日前就宣布將會退休。
《日刊體育》報導，木村沙織昨發表結婚喜訊，並表示在去年的年中就完成結婚。
木村沙織。（資料照，路透）
木村沙織。（資料照，美聯社）
木村沙織。（資料照，美聯社）
木村沙織。（資料照，法新社）
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