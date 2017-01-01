網球》蠻牛東山再起 阿布達比衛冕4度封王

納達爾（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕阿布達比男網表演賽落幕，世界排名第9的納達爾（Rafael Nadal）衛冕成功！西班牙「蠻牛」決戰以6：4、7：6（7：5）力退世界第11的比利時對手高芬（David Goffin），不僅元旦奪冠添喜，也是納達爾繼2010、11、16年後，第四度在此封王。

這項表演賽僅邀全球6大高手角逐，納達爾先後擊敗捷克伯蒂奇（Tomas Berdych）、加拿大「重砲手」拉歐尼（Milos Raonic）晉級決賽；至於對手高芬則先後扳倒「法國阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）、現任世界球王「英國希望」穆雷（Andy Murray）才出線。不過納達爾最終技高一籌，職業生涯首度與高芬交手就直落2取勝。季軍戰中，「準爵士」穆雷則以6：3、7：6（8：6）打敗拉歐尼。

納達爾休兵2個半月，重返球場氣勢依舊，尤其底線來回救球的頑強鬥志，「運動最重要就是熱情，很高興我能在這3天拚出高水準比賽，正好迎接新球季到來。」左手持拍的「蠻牛」強調，場上若不全力以赴，運動就沒意義，甚至失去真正價值。