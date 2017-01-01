桌球》傑愛戀婚宴記者會 三位神秘嘉賓現身
2017/01/01 16:03
傑愛戀今於台北宴客，三位神秘嘉賓朱木炎、王越古和劉詩雯都到場祝福。（記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕傑愛戀婚宴記者會今天下午在晶華飯店舉行，兩人除了舉行婚宴前記者會，簡單發表新年目標，也請來三位體壇神秘嘉賓站台，包含昨天剛拿下冠軍的中國劉詩雯。
中國劉詩雯奪冠後趕場傑愛戀婚宴。（記者林正堃攝）
劉詩雯昨天才買到機票來到台灣，連高跟鞋都到現場才買，劉詩雯表示，她與小愛兩人很小就認識，她一定要到現場見證小傑、小愛最幸福時刻，小愛則回應，她非常感動，未來詩雯結婚，「還她十倍。」
其他兩位神秘嘉賓分別是，新加坡桌球女將王越古與台灣奧運金牌朱木炎。
台灣奧運金牌朱木炎。（記者林正堃攝）
新加坡桌球女將王越古。（記者林正堃攝）
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