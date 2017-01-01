桌球》超閃！傑愛戀婚宴記者會 全場十指緊扣（影音）
2017/01/01 15:55
〔記者卓佳萍／台北報導〕「傑愛戀」婚宴記者會於台北舉行，兩人準時三點現身，記者會大約三十分鐘，江宏傑、福原愛兩人全程十指緊扣，甜蜜蜜。
江宏傑與妻子福原愛十指緊扣出席婚宴記者會，神仙眷侣羡煞旁人。（記者林正堃攝）
現場湧入大約120位記者採訪，包含55家媒體，其中有22家來自日本。
藝人賈永婕擔任幸福引言人，她表示，很開心能夠參與小傑、小愛的婚紗設計，她也透露，兩人在歐洲拍攝婚紗時，過程甜蜜蜜，「小愛不時會幫小傑撥頭髮，小傑則會幫小愛披外套、遞暖暖包。」
江宏傑與妻子福原愛十指緊扣出席婚宴記者會，神仙眷侣羡煞旁人。（記者林正堃攝）
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