NBA》林書豪秀中文迎2017 傷勢復原中沒練球

林書豪在社群網站祝球迷新年快樂。（取自林書豪FB）

〔體育中心／綜合報導〕台裔球星林書豪日前對戰前東家黃蜂再度拉傷，雖然沒有明確歸隊時間，今天他也在社群網站秀中文，陪球迷喜迎2017。

「新年快樂！感恩2016，現在準備好迎接2017！」林書豪在臉書和Instagram張貼自己穿著西裝彈電吉他的帥照，背景則是2017和煙火搭配，輕鬆向球迷道賀並展開全新的一年。

林書豪11月初因左大腿拉傷，一個月才後歸隊，不料台灣時間12月27日對黃蜂繳出17分佳作卻再度因左大腿不適提前退場，幸好和舊傷部位不同，據外媒《Newsday》報導，林書豪目前正在復原中，因此沒有下場練球，籃網也為了讓他好好休息，沒訂定明確回歸日，要林書豪在沒有壓力的情況下休養。

林書豪在對黃蜂一戰又受傷。（資料照，USA Today）