NBS》哈登表現太狂 老闆也稱讚

哈登。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天在主場以129：122戰勝尼克，當家球星哈登（James Harden）此役表現嘆為觀止，單場攻下53分、抓下16籃板，送出17次助攻平個人紀錄，9顆三分球則是打破個人單場紀錄。

賽後火箭老闆亞歷山大（Leslie Alexander）接受媒體採訪時，不吝嗇稱讚哈登：「他一直是位優秀的球員，與頂尖球星並駕齊驅。」並認為哈登會是本季MVP的頭號人選。

「他寫下紀錄，達成這項里程碑，對手用盡一切努力，想阻止哈登進攻都是徒然，沒有人能阻止他，他是很棒的球員。」亞歷山大表示。