SBL Live》周士淵單節7分 裕隆上半場領先達欣
2017/01/01 20:08
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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裕隆
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16
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20
|36
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達欣
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16
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18
|
34
第二節
生涯4000分近在眼前，周士淵在次節2分鐘連拿5分，助裕隆取得超前，不甘於被老二超車，達欣在暫停後本土一哥周儀翔砍進三分球追平。兩隊持續拉鋸，少了布拉在場上，賀夫在籃下正常發揮，上半場打完，裕隆36：34小幅領先。
第一節
裕隆開賽在周柏臣三分球和賀夫上籃率先拿下5分，但自此陷入低潮，反到被達欣打出8比0超前，暫停過後裕隆復活，在呂政儒追平的三分球反打出6比1，首節結束，兩隊16：16暫成平手。
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