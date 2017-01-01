SBL Live》周士淵單節7分 裕隆上半場領先達欣

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 16 20 36 達欣 16 18 34

第二節

生涯4000分近在眼前，周士淵在次節2分鐘連拿5分，助裕隆取得超前，不甘於被老二超車，達欣在暫停後本土一哥周儀翔砍進三分球追平。兩隊持續拉鋸，少了布拉在場上，賀夫在籃下正常發揮，上半場打完，裕隆36：34小幅領先。

第一節

裕隆開賽在周柏臣三分球和賀夫上籃率先拿下5分，但自此陷入低潮，反到被達欣打出8比0超前，暫停過後裕隆復活，在呂政儒追平的三分球反打出6比1，首節結束，兩隊16：16暫成平手。