中職》自請離開富邦 張立帆轉當遊騎兵球探

張立帆自請離隊，轉投遊騎兵擔任球探。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕因為個人生涯規劃，才26歲的投手張立帆（原名張耀文）已確定離開富邦悍將，今天在個人臉書宣布要轉換跑道、擔任遊騎兵隊台灣區球探。

張立帆在2007年底以40萬美元加盟水手，但旅美生涯並不順遂，2011年右肩動刀，隔年遭球團釋出；返台後，張立帆先在業餘發展，2014年加盟統一獅，但2015年球季結束後又遭釋出，去年轉戰義大犀牛。

在義大時期，張立帆先於7月改名，希望能走出投球失憶症的低潮。只是他在一軍出賽17場的防禦率高達14.54，在思考之後，他決定結束球員生涯，轉朝球探發展。

「結束了球員生涯，另一個階段性的任務，一樣是在棒球圈工作。」張立帆希望藉由擔任球探，能把更專業的訓練知識傳承給台灣年輕球員，也感謝一路幫助他的夥伴、教練，期盼未來再以不同身分回來。

張立帆還說富邦是他待過氣氛最好的球隊，很開心曾經是這支球隊的一份子，也希望隊友再幫富邦拿下一座總冠軍。