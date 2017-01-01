SBL》金酒沒後勁 末節遭到勇士「乾掉」

李恩18分18籃板。（記者王藝菘攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕SBL今晚兩場賽事，首戰由11勝6敗暫居第二的勇士，迎擊4勝12敗吊車尾的金酒，不過勇士此役打得辛苦，直到第三節才逆轉成功，終場70：62保住勝果，沒成為金酒再度爆冷的對象。

金酒前役才爆冷擊敗排名第一的達欣，終於擺脫只能贏台銀的緊箍咒，此役對勇士果然來者不善，次節時一度領先近雙位數，上半場結束仍以32：29保有優勢。

勇士易籃後開始回神，第三節結束時以48：47反超1分，也讓戰局陷入膠著，不過金酒始終都未能再度逆轉，終場就以8分之差輸球。

勇士此役以洋將李恩拿18分18籃板表現最佳，本土球員則以洪志善的11分最高。金酒洋將菲爾普斯則又取得28分、24籃板的恐怖數據，可惜獨木難撐大廈。

金酒洋將菲爾普斯28分、24籃板全場最佳，但球隊還是贏不了。（記者王藝菘攝）