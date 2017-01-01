NBA》對手躺著射外線 表弟：去你的理由伯
2017/01/01 20:06
國王慘敗灰熊，球星卡森斯（右）賽後忍不助飆罵。（美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕國王今在主場慘敗灰熊，當家球星卡森斯（DeMarcus Cousins）在賽後忍不住大飆髒話宣洩壓力，「我厭倦這些他X的藉口了！」
灰熊大砍17顆三分球創隊史紀錄，終場112：98帶走勝利，國王則以14勝19敗的戰績暫居西部第8，賽後受訪卡森斯大嘆球隊荒腔走板的防守，「一天結束時，我們必須承擔球隊戰績下滑，並堅守自己的責任，直到我們做好準備阻止這一切，否則對手只會繼續在三分線後予取予求。」
卡森斯今拿下26分、8助攻、5抄截和4籃板為全隊最佳，在一表對球隊的期許後，他沮喪的對媒體飆出髒話，「就像我一直在說的，如果我們想改變，完全取決於我們自己，但我真的厭倦這些他X的輸球的藉口了。」
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