SBL》達欣末節發威宰裕隆 周士淵4000分再等等

裕隆周士淵4000分達陣再等等。（記者王藝菘攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕SBL今晚壓軸的第二場賽事，由12勝5敗暫居龍頭的達欣碰上11勝6敗裕隆，達欣前三節打得辛苦，但末節拉尾盤順利以81：66收下勝利，繼續坐穩第一。

對達欣來說，此役是王座保衛戰，但勝負之外，全場最大焦點還是裕隆周士淵能否趕進度成為繼田壘、呂政儒後，SBL第三位4000分俱樂部會員。

賽前周士淵已累計3979分，今晚他同樣從替補出發，次節就砍下7分，第三節拿5分，可惜末節只拿4分就退場，總計拿16分，距離4千分大關還剩5分。

蘇翊傑今歸隊。（記者王藝菘攝）

除了周士淵拚紀錄，生涯助攻已有990次的達欣主控蘇翊傑也來趕進度，受足底筋膜炎所擾的他，原預計得休養3至4周，但僅缺陣3戰就歸隊，只是他今晚僅出賽8分31秒，留下4分1抄截。

此役雙方打得激烈，達欣直到第三節後段才擺脫裕隆糾纏領先9分，末節更一度坐擁16分優勢，穩穩守住勝果。