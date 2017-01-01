羽球》繼「夜市球王」王子維後 台灣又誕生青少年球王

李佳豪躍升羽球青少年男單排名第一。（資料照，羽球協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「夜市球王」王子維曾拍下世界青少年錦標賽單打銀牌，他在2013年成為台灣首位青少年球王，事隔四年，台灣又產出另一位球王，他是17歲的李佳豪，將在本週公布的最新世界排名，躍升青少年男單排名第一。

李佳豪胞姊是國內羽球好手李佳馨，父親李謀周、陳曉莉過去都拿過全國排名賽冠軍，他也遺傳雙親運動基因，去年成功升上甲組。

去年李佳豪參加國際羽總14場賽事，戰績頗佳，亞青賽獲得單打銀牌，年底又在新加坡青年挑戰系列賽封王，累積不少積分，本週四最新公布排名前三名選手都因超齡，進到成年組排名，李佳豪一口氣將升到龍頭，成為台灣第二位青少年單打球王。

國際羽總青少年排名從2012年啟用，台灣男雙林家佑曾在當年3月成為世界青少年第一，搭檔黃柏睿則排名第二。

王子維在2013年曾登頂青少年球王。（取自國際羽總官網）