羽球》繼「夜市球王」王子維後 台灣又誕生青少年球王
2017/01/01 21:30
李佳豪躍升羽球青少年男單排名第一。（資料照，羽球協會提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕「夜市球王」王子維曾拍下世界青少年錦標賽單打銀牌，他在2013年成為台灣首位青少年球王，事隔四年，台灣又產出另一位球王，他是17歲的李佳豪，將在本週公布的最新世界排名，躍升青少年男單排名第一。
李佳豪胞姊是國內羽球好手李佳馨，父親李謀周、陳曉莉過去都拿過全國排名賽冠軍，他也遺傳雙親運動基因，去年成功升上甲組。
去年李佳豪參加國際羽總14場賽事，戰績頗佳，亞青賽獲得單打銀牌，年底又在新加坡青年挑戰系列賽封王，累積不少積分，本週四最新公布排名前三名選手都因超齡，進到成年組排名，李佳豪一口氣將升到龍頭，成為台灣第二位青少年單打球王。
國際羽總青少年排名從2012年啟用，台灣男雙林家佑曾在當年3月成為世界青少年第一，搭檔黃柏睿則排名第二。
王子維在2013年曾登頂青少年球王。（取自國際羽總官網）
相關新聞
- 羽球》摘2016年獎金后冠 戴資穎進帳867萬
- 羽球》世界球后在高雄 日本青少年隊慕名而來
- 羽球》戴資穎年終賽獎盃鬧「三」胞 謎底揭曉
- 羽球》防世界球后重蹈覆轍 戴爸：東京奧運前閉關
- 羽球》高雄耶誕簽名會 戴資穎：很怕沒人來
推薦新聞
-
SBL》達欣末節發威宰裕隆 周士淵4000分再等等2017/01/01 21:05
-
桌球》傑愛戀修成正果 好友搶見習婚禮、當乾爸（影音）2017/01/01 20:58
-
桌球》世紀之吻！傑愛夫妻啾下去了（影音）2017/01/01 20:33
-
SBL》金酒沒後勁 末節遭到勇士「乾掉」2017/01/01 19:03
-
中職》新自由球員制度今上路 恰恰轉隊費折半825萬還是最高2017/01/01 17:23