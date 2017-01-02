日職》大谷VR對決自己165公里火球 結局超意想不到（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平多次在季賽展現投、打雙雄，去年更順利奪得DH、投手最佳九人，但你看過「投手大谷」與「打者大谷」對決嗎？

繼跨年夜播出的NHK《紅白歌合戰》後，大谷翔平出演傑尼斯團體「嵐」的綜藝節目在元旦接著播出，內容包含大谷與二宮和也電動激戰，以及大谷嘗試在VR體驗中與165公里的自己對決。

才剛笑完二宮的狼狽，輪到大谷自己體驗時，首次蹲在捕手位置的他，也藏不住內心的恐懼，接著他站上打擊區與自己對決，卻打不到自己的球，計算打擊成績能換到的年薪竟只有500日圓，笑果十足。