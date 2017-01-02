NBA》米爾塞普今夏跳出合約 老鷹願討論交易

〔體育中心／綜合報導〕米爾塞普（Paul Millsap）宣布跳出合約，老鷹不排除採取先簽後換的方式，換回對等的球員、選秀權等。據《ESPN》消息，老鷹已經開始聽取各隊報價。

米爾塞普以穩定的防守表現聞名於聯盟，去年入選年度防守第2隊，他在2013年離開爵士，以自由球員身分加盟老鷹之後，投籃範圍更發展到三分線外，成為攻守兼備的大前鋒。

2015年，米爾塞普與老鷹簽下3年6000萬（約新台幣19億1400萬）合約，但今天他已決定跳出合約，不執行下個球季（2017-18年）的球員選項。

截至今天賽前，米爾塞普在33.6分鐘的上場時間裡，可以得到17.4分、8籃板、3.7助攻。不過老鷹現階段戰績位居東部第5，相當依賴先發5人與第6人塞佛羅夏（Thabo Sefolosha），其他球員的上場時間並不多。

過去曾表態有意爭取米爾塞普的球隊，最有可能出手的是暴龍。但如果老鷹同意交易，很可能將他送到西部球隊，避免讓東部競爭對手變強。因此，老鷹隊高層的下一步值得外界好好關注。

米爾塞普（右）。（美聯社）