NBA》拒絕火箭11億合約 豪哥前隊友低價加盟鵜鶘

蒙提尤納斯加盟鵜鶘。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是美國元旦，前火箭大前鋒蒙提尤納斯（Donatas Motiejunas）總算找到新歸宿，他將與鵜鶘簽下一年150萬美元（約新台幣4800萬）的合約加盟。

原為受限自由球員的蒙提尤納斯去年曾被籃網開價4年總值3700萬美元（約新台幣11.8億）的合約，但火箭跟進報價後卻對他殺價，取消多達600萬美元的激勵獎金，最後蒙提尤納斯拒絕體檢使合約無法生效，造成雙方關係破裂。

火箭最後對蒙提尤納斯的合約加碼到4年3500萬美元，並開出激勵獎金讓他最高可拿到3700萬美元，但蒙提尤納斯的體檢卻未過關，撤銷報價後使他成為非受限自由球員。

與3700萬美元巨約擦肩後，蒙提尤納斯與鵜鶘簽下一年150萬美元的短約，盼能維持健康證明身手，現年才26歲的他未來仍大有可為。

本季蒙提尤納斯尚未出賽，上季他只出賽37場，平均每場可得到6.2分、2.9籃板。