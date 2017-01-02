日職》超變革有感？阪神落B段班 支持率竟破七成

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎去年球季戰績欠佳，央聯六隊中僅排第四，掉落央聯B段班，不過，剛接任球隊一年的阪神監督金本知憲，卻獲得球迷高達支持率。《日刊體育》進行網路民調，金本知憲的支持率高達74％。

阪神虎去年季初喊出「超變革」的口號，球隊方針偏向育成和勝利兼顧的模式，但戰績卻慘不忍睹，一度跌至央聯最後一名，阪神虎最後以64勝76敗作收，排在央聯第四，與首位的廣島鯉魚有24.5場的差距。

《日刊體育》在去年12月5日至12日進行網路民調，總共有3649人投票，其中男性者占86.2％，女性則為13.8％。結果顯示，支持金本知憲有2698票，支持率高達74％，不支持的則有951票。

《日刊體育》認為，阪神虎喊出「超變革」的口號，讓球迷們期待新秀們的成長。像是去年央聯新人王就是外野手高山俊，他繳出2成75打擊率、8轟、65分打點，新生代原口文仁去年也有11轟、2成99打擊率，而年輕左投手岩貞祐太去年投出生涯年，繳出10勝9敗、防禦率2.90的成績。

阪神監督金本知憲。（圖片取自阪神虎的推特）