NBA》搶下關鍵籃板 老鷹延長賽拔馬刺 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹在主場迎戰強敵馬刺，兩隊在延長賽最後關頭才分出勝負，老鷹2度搶下關鍵進攻籃板並製造犯規，在罰球線上要回領先；馬刺雷納德（Kawhi Leonard）最後的上籃不進，終場老鷹以114：112險勝。

剛宣布跳出合約的老鷹大前鋒米爾塞普（Paul Millsap）上場47分鐘，23投11中，三分球6投3中，罰球10投7中，得到全場最高的32分，並抓下13籃板、3助攻、1火鍋。第4節比賽，米爾塞普單節拿下13分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）投進關鍵三分球，幫助老鷹拖進延長賽。

延長賽中，小哈德威獨得9分，雖然雷納德一度以三分球追平，但馬刺的籃板球又成為輸球的致命傷，老鷹2度搶下進攻籃板並製造犯規，在這2波進攻裡4罰中2超前。雷納德最後追平比數的左手上籃沒進，老鷹驚險獲得勝利。

艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）攻下27分、13個籃板、3火鍋，帕克（Tony Parker）攻下22分、6助攻、3籃板，雷納德攻下13分、4籃板，P.加索（Pau Gasol）攻下18分、9籃板、2助攻；米爾塞普攻下32分、13籃板，小哈德威攻下29分、5籃板，施洛德（Dennis Schroder）攻下16分、10助攻。

小哈德威離場時與球迷擊掌。（美聯社）

施洛德（中）與小哈德威（右）相擁慶祝贏球。（美聯社）