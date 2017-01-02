NBA》M.加索左腳踝扭傷 X光檢查結果出爐

〔體育中心／綜合報導〕灰熊中鋒M.加索（Marc Gasol）左腳踝扭傷，賽後送醫接受X光檢查，結果為陰性，沒有結構性損傷並無大礙。

灰熊總教練費茲戴爾（David Fizdale）表示，還不清楚他的傷勢需要多久恢復時間，已經先把他列入逐日觀察名單。M.加索對於傷勢則說：「沒有骨折就還好，現在只是很痛而已。我會跟隊醫每天觀察，盡量多接受治療。」

本季至今，M.加索平均得分一度來到20分，可望寫下生涯新高紀錄，但他在這時候缺陣將大大影響灰熊隊戰力。