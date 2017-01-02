2017大聯盟必看球員 大谷翔平也上榜？

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕邁入2017年，大聯盟新球季也值得期待，聯盟客座分析師Cliff Corcoran整理出今年11位值得大家認識的球員，其中還包括日本火腿「二刀流」大谷翔平。

Cliff Corcoran指出，雖然大谷翔平尚未登上大聯盟舞台，但本季在日職的投打表現亮眼，繳出防禦率1.86的成績，還飆出破紀錄球速，打擊的部分，轟出22發全壘打，3成22打擊率。今年3月，大谷翔平即將率領日本隊參與棒球經典賽，屆時會有什麼表現，值得大家關注。

除了大谷之外，洋基一壘手柏德（Greg Bird）的表現也值得期待，上季他因傷報銷，但在提謝拉（Mark Teixeira）退休後，新球季將復出的他會有許多出賽機會。

此外，文中也提到馬林魚牛棚投手巴拉克洛（Kyle Barraclough），他在上季三振率36.9%，僅次於米勒（Andrew Miller）及畢坦西斯（Dellin Betances），今年馬林魚在少了費南德茲（Jose Fernandez）的情況下，可能會更倚重牛棚戰力，因此他的表現也將成為重點。

其他名單包括勇士二壘手Ozzie Albies、道奇外野手Cody Bellinger、海盜Austin Meadows、紅雀投手雷耶斯（Alex Reyes）等人。

柏德。（資料照，美聯社）

巴拉克洛。（資料照，美聯社）