NBA》媒體爆料 麻煩人物朗度曾想搶籃網主控？
2017/01/02 08:53
朗度與公牛的日子可能不多了。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕公牛後衛朗度（Rajon Rondo）昨被教練冰在板凳上，交易傳聞再度浮現，去年夏天組成的後場鐵三角恐將面臨拆夥。
去年公牛先後找來魏德（Dwyane Wade）、朗度輔佐當家球星巴特勒（Jimmy Butler），不過籃網官方媒體《NetsDaily》透露，去年朗度曾表示想到紐約打球，但都遭籃網、尼克婉拒，最後籃網簽下林書豪，尼克則透過交易換來「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）。
朗度性格鮮明，曾有多次與教練不合的紀錄，本季他出賽29場，平均每場可得到7.2分、7.1助攻，投籃命中率3成69寫下生涯最差。
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