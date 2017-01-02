日職》迎接2017 陽岱鋼跟你說新年快樂！（影音）
2017/01/02 09:32
〔體育中心／綜合報導〕去年球季結束，剛加盟日本讀賣巨人的旅日球星陽岱鋼，今天透過影片跟球迷們說新年快樂！
巨人臉書粉絲頁今天放上陽岱鋼向球迷打招呼的影片，影片中，陽岱鋼先用日文向大家問好，再以中文祝大家新年快樂，2017年身體健康、萬事如意，也吸引不少球迷轉貼及留言。
陽岱鋼31日特別現身台北場的跨年晚會，在倒數前與奧運金牌許淑淨、羽球國手周天成等「台灣之光」一同登場，也掀起一股高潮，預計陽岱鋼將在1月中赴日參與巨人春訓。
陽岱鋼現身台北跨年晚會。（資料照，記者趙世勳攝）
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