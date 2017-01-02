NBA》曾對詹皇吹耳 「舞王」想在1月中復出

史岱芬森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前鵜鶘後衛「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）受傷後，遭球隊釋出。如今養傷兩個月後，史岱芬森想要復出，目標瞄準1月中回歸球場。

史岱芬森去年才剛加盟鵜鶘，卻因鼠蹊部傷勢嚴重，需接受手術治療，要花上兩個月的時間休養，鵜鶘也因此裁掉他。

根據《ESPN》記者海因斯（Chris Haynes）指出，史岱芬森傷勢復原，準備在1月中回歸球場。不過，史岱芬森仍先要找到新東家，才有球可打。