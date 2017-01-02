NBA》柯瑞有愛心 球鞋義賣144萬做公益
2017/01/02 10:03
〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）熱衷公益，日前愛心義賣自己在12月16日出戰尼克時的戰靴，為去年奧克蘭倉庫大火的受害者募款到45201美元（約新台幣144萬），協助他們度過難關。
去年12月2日，奧克蘭一間名為「Ghost Ship」的倉庫在舉辦派對時發生大火，造成36人死亡、2人受傷，柯瑞在16日出戰尼克時穿上特製鞋款表示哀悼，在鞋面上印上「奧克蘭堅強」的字樣，並寫上每位受難者的縮寫，賽後柯瑞將球鞋放上網義賣，以45201美元結標。
柯瑞的義賣鞋款以約台幣144萬結標。（取自柯瑞推特）
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