足球》祝新年快樂 一個2017兩球星各自表述

羅納度（左）、克羅斯（右）。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕皇家馬德里的26歲德國中場克羅斯（Toni Kroos）日前在推特上貼出慶祝新年的圖片，引起軒然大波。後來克羅斯不得不回應：「那只是一個小玩笑。」

克羅斯發了一張圖片慶祝201-7年到來，因為使用巴西國旗與德國國旗分別代表數字1與7。所以大家都知道這是指2014年世界盃德國7：1擊敗巴西的比賽。

這則推特引起大量巴西球迷不滿，認為過新年還要刻意提這件事實在是挑釁。克羅斯則回應：「很多人都被這個小玩笑吸引住，祝大家平安快樂地度過新年！」

現年40歲的巴西退休傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo Nazario de Lima）則以2002年巴西2：0擊敗德國的圖片反擊：「有人要求我貼的，祝各位2-017年新年快樂。」

克羅斯貼出這張圖慶祝新年，意指2014年巴西世界盃準決賽，德國7：1擊敗巴西。（取自克羅斯推特）

2002年日韓世界盃決賽，巴西以2：0擊敗德國奪冠。（取自羅納度FB）