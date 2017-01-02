日職》陽岱鋼轉戰巨人 生涯千安等紀錄本季有望達成
2017/01/02 10:14
陽岱鋼。（資料照，記者倪婉君攝）
〔記者林子翔／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼本季從火腿加入巨人軍後，包含日職一軍生涯千安、百轟等紀錄也開始倒數，是新球季的觀戰重點。
陽岱鋼的日職一軍生涯進入第11年，目前累積942安，距離千安還有58安，很有機會在今年球季完成，而全壘打累積81轟，也有機會在本季達成百轟；而陽岱鋼一軍生涯出賽993場，今年可望達成1000場出賽。
同為巨人軍的37歲老將阿部慎之助，日職一軍生涯已出賽1963場，距離2000場剩下37場，而阿部慎之助一軍生涯累積1917支安打，今年有機會挑戰2000安，而他生涯累積373轟，本季也有機會挑戰400轟。
中日龍39歲老將荒木雅博目前累積1961安、41歲老將福浦和也累積1932安，兩人皆有機會挑戰生涯2000安。
此外，軟銀野手內川聖一累積1896安、阪神野手鳥谷敬累積1872安，兩人也有機會挑戰2000安；巨人游擊手坂本勇人、火腿老將田中賢介，兩人本季有望挑戰生涯1500安。
阿部慎之助（資料照，記者林正堃攝）
坂本勇人。（資料照，記者林正堃攝）
相關新聞
- 日職》迎接2017 陽岱鋼跟你說新年快樂！（影音）
- 日職》超變革有感？阪神落B段班 支持率竟破七成
- 日職》大谷VR對決自己165公里火球 結局超意想不到（影音）
- 日職》季後大補強 巨人新球季口號「新化」
- 日職》挑戰大聯盟 除了大谷專家看好這5位
推薦新聞
-
NBA》麥考倫生涯新高43分 拓荒者逆轉灰狼2017/01/02 11:24
-
足球》祝新年快樂 一個2017兩球星各自表述2017/01/02 10:16
-
NBA》M.加索左腳踝扭傷 X光檢查結果出爐2017/01/02 09:55
-
2017大聯盟必看球員 大谷翔平也上榜？2017/01/02 08:54
-
NBA》拒絕火箭11億合約 豪哥前隊友低價加盟鵜鶘2017/01/02 08:29