日職》陽岱鋼轉戰巨人 生涯千安等紀錄本季有望達成

陽岱鋼。（資料照，記者倪婉君攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼本季從火腿加入巨人軍後，包含日職一軍生涯千安、百轟等紀錄也開始倒數，是新球季的觀戰重點。

陽岱鋼的日職一軍生涯進入第11年，目前累積942安，距離千安還有58安，很有機會在今年球季完成，而全壘打累積81轟，也有機會在本季達成百轟；而陽岱鋼一軍生涯出賽993場，今年可望達成1000場出賽。

同為巨人軍的37歲老將阿部慎之助，日職一軍生涯已出賽1963場，距離2000場剩下37場，而阿部慎之助一軍生涯累積1917支安打，今年有機會挑戰2000安，而他生涯累積373轟，本季也有機會挑戰400轟。

中日龍39歲老將荒木雅博目前累積1961安、41歲老將福浦和也累積1932安，兩人皆有機會挑戰生涯2000安。

此外，軟銀野手內川聖一累積1896安、阪神野手鳥谷敬累積1872安，兩人也有機會挑戰2000安；巨人游擊手坂本勇人、火腿老將田中賢介，兩人本季有望挑戰生涯1500安。

阿部慎之助（資料照，記者林正堃攝）

坂本勇人。（資料照，記者林正堃攝）