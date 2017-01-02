英超》吉魯蠍子擺尾進球 兵工廠升上聯賽第3 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕英超第19輪，兵工廠主場迎戰水晶宮。上半場吉魯（Olivier Giroud）以一記精彩的蠍子擺尾為兵工廠取得領先，下半場伊沃比（Alex Iwobi）頭錘再下一城。終場兵工廠主場2：0擊敗水晶宮，升上聯賽積分榜第3。

第17分鐘，伊沃比傳球到左側，桑切斯（Alexis Sanchez）順勢吊傳禁區，吉魯用左腳跟向前鉤，巧妙地射門得分，攻進個人本季聯賽第5球。半場結束，兵工廠暫時1球領先。兵工廠到了下半場攻勢不減，第56分鐘，蒙雷亞爾（Nacho Monreal）左路傳中，球被丹恩（Scott Dann）擋住，伊沃比跟進頭錘破門，為兵工廠再下一城。

第60分鐘，水晶宮前鋒本特克（Christian Benteke）利用角球機會頭錘攻門，被兵工廠守門員切赫（Petr Cech）撲出，隨後弗拉米尼（Mathieu Flamini）傳中再度被切赫撲出，禁區外湯森（Andros Townsend）起腳遠射又被撲，切赫的3連撲讓水晶宮的士氣大降。兵工廠最後就以2球之差獲勝，以40分積分升上聯賽第3。

吉魯蠍子擺尾。（歐新社）