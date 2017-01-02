NBA》2017的9大觀戰重點 第一名是...

〔體育中心／綜合報導〕邁入2017年，NBA的新球季也讓大家相當期待，外媒《The Undefeated》整理了9大觀戰重點，其中包括騎士、勇士是否三度於總冠軍賽中交手、柯瑞與杜蘭特成自由球員後的動向。

1.騎士、勇士總冠軍戰三度交手？

騎士與勇士兩強已連兩年在總冠軍賽交手，今年是否再上演「雙士之戰」，值得關注，且若兩隊再度雙雙打進總冠軍戰，也將成為NBA史上首度連三年都由同樣兩隊爭冠的紀錄。

柯瑞（左）領軍的勇士與詹姆斯（右）領軍的騎士，是否再度於總冠軍戰交鋒？（資料照，法新社）

2.柯瑞、杜蘭特的下一步？

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）合約將在今年球季結束走完，隊友杜蘭特（Kevin Durant）今年也能夠執行球員選項，兩人的動向皆成為焦點。

杜蘭特（左）、柯瑞。（資料照，美聯社）

3.魏斯布魯克與其他好手的對決

本季魏斯布魯克（Russell Westbrook）表現神勇，儼然成為聯盟的大三元製造機，接下來他與眾家球星們對決能繳出什麼表現，值得大家關注。

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

4.2017 MVP獎落誰家

今年球季，不少球員表現相當突出，包括魏斯布魯克、哈登（James Harden）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特頻頻繳出驚人數據，還有今年打出代表作的戴維斯（Anthony Davis）、雷納德（Kawhi Leonard）及德羅森（DeMar DeRozan），這些人都有望角逐年度最有價值球員。

哈登今年繳出亮眼成績。（資料照，法新社）

5.快艇今年能走到哪裡？

除了騎士、勇士，快艇今年靠著「三巨頭」保羅（Chris Paul）、葛瑞芬（Blake Griffin）及小喬丹（DeAndre Jordan）聯手打天下，也繳出亮眼戰績，本季能否一舉挺進冠軍戰，值得注意。

小喬丹。（資料照，法新社）

6.表弟是否被交易？

國王「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）可能被交易的傳聞從去年吵到現在，到底最後會不會成真？

卡森斯。（資料照，美聯社）

7.狀元郎西蒙斯歸隊

七六人狀元郎西蒙斯（Ben Simmons）因傷遲遲未亮相，今年能否登場？

8.NBA選秀大物年

2017年的選秀預計將有不少大物球員參與，包括UCLA後衛Lonzo Ball、華盛頓大學後衛Markelle Fultz、北卡後衛Dennis Smith Jr.等人，屆時不少球隊將摩拳擦掌積極補強。

9.卡爾的新書還有什麼內幕

前NBA總教練卡爾（George Karl）的新書《憤怒喬治》（Furious George）即將出版，先前傳出他在書中痛批子弟兵還爆料有球員使用禁藥，書中還有什麼勁報內容呢？