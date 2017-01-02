MLB》對抗血癌 王建民前投手教練樂觀康復
2017/01/02 10:49
史陶德邁爾。（取自Daily News）
〔體育中心／綜合報導〕曾在洋基指導王建民投球的教練史陶德邁爾（Mel Stottlemyre），日前因血癌一度病危，不過最近傳出好消息，他的兒子透過臉書向外界報平安，表示父親的病情有大幅度的好轉，期待能盡快出院。
據了解史陶德邁爾的病情幾天前有明顯好轉，兒子樂觀的期盼父親能盡早出院，還打趣的說，父親想再次釣魚只是時間問題，感謝外界為他們家所做的禱告。
史陶德邁爾球員時期在洋基待了11個季，生涯累積164勝139敗，平均防禦率2.97，曾多次入選明星賽，卸下球員身分後曾到大都會、太空人擔任投手教練，並在1996年回到洋基任教。
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