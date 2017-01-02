NBA》麥考倫生涯新高43分 拓荒者逆轉灰狼
2017/01/02 11:24
麥考倫。（美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕拓荒者今天客場面對灰狼，一度落後14分，麥考倫一柱擎天，攻下個人生涯新高的43分，助隊終場以95：89逆轉獲勝，收下新年第一勝。
拓荒者一哥里拉德因腳踝傷缺陣，連續四場不在場上，球隊仍在適應，近期八戰七負，
後衛麥考倫跳出來得分，今天他25投16中，包含末節一記遠程三分球，奠定勝基，隊友小普朗利貢獻18分，透納11分。
灰狼前鋒威金斯則有24分入袋，湯斯、拉文手感不佳，湯斯15投3中，拉文12投5中。
麥考倫。（美聯社）
相關新聞
- NBA》2017的9大觀戰重點 第一名是...
- NBA》柯瑞有愛心 球鞋義賣144萬做公益
- NBA》M.加索左腳踝扭傷 X光檢查結果出爐
- NBA》曾對詹皇吹耳 「舞王」想在1月中復出
- NBA》林來瘋主題日對決火箭 辮子頭公仔帥氣亮相
推薦新聞
-
NBA》2017的9大觀戰重點 第一名是...2017/01/02 11:02
-
MLB》對抗血癌 王建民前投手教練樂觀康復2017/01/02 10:49
-
日職》陽岱鋼轉戰巨人 生涯千安等紀錄本季有望達成2017/01/02 10:14
-
NBA》柯瑞有愛心 球鞋義賣144萬做公益2017/01/02 10:03
-
NBA》M.加索左腳踝扭傷 X光檢查結果出爐2017/01/02 09:55