NBA》麥考倫生涯新高43分 拓荒者逆轉灰狼

麥考倫。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕拓荒者今天客場面對灰狼，一度落後14分，麥考倫一柱擎天，攻下個人生涯新高的43分，助隊終場以95：89逆轉獲勝，收下新年第一勝。

拓荒者一哥里拉德因腳踝傷缺陣，連續四場不在場上，球隊仍在適應，近期八戰七負，

後衛麥考倫跳出來得分，今天他25投16中，包含末節一記遠程三分球，奠定勝基，隊友小普朗利貢獻18分，透納11分。

灰狼前鋒威金斯則有24分入袋，湯斯、拉文手感不佳，湯斯15投3中，拉文12投5中。

麥考倫。（美聯社）