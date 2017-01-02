日職》新邪惡帝國？軟銀本土億元男逾十位
2017/01/02 11:46
和田毅。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕日職各球團季後調薪至今，軟銀已有12名日本本土球員的年薪破1億日圓，是12球團中最多，可說是日職的新「邪惡帝國」。
軟銀今年的年薪破億的球員中，日本本土球員就有12人，投手和田毅、攝津正、松坂大輔、以及三壘手松田宣浩等4人各為年薪4億日圓，五十嵐亮太、內川聖一各為3億5千萬日圓，柳田悠歧2億6千萬日圓，長谷川勇也2億日圓，本多雄一1.8億日圓、中村晃1.5億日圓、今宮健太1.4億日圓，武田翔太1.2億日圓。
而橫濱DeNA僅二位日本球員薪水破億，是12球團中最少。去年拿下全壘打王及打點王的筒香嘉智，他今年的年薪為3億日圓，投手久保康友的年薪則為1億日圓。
攝津正。（資料照）
松田宣浩。（資料照）
松坂大輔。（美聯社）
內川聖一。（資料照）
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