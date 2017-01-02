NBA》美媒點評2016 詹皇最重要、格林最危險

〔體育中心／綜合報導〕今天是美國元旦，美國媒體《USA Today》帶大家回顧去年的國際體壇，選出10大體育獎項，其中率領騎士奪冠的「大帝」詹姆斯（LeBron James）榮獲最重要運動員獎。

NBA除詹姆斯獲獎外，退役球星鄧肯（Tim Duncan）被評為最被低估運動員，鄧肯性格雖然低調，但累積許多至高無上的榮耀，共15度入選明星賽、5次總冠軍、3次總冠軍賽MVP、留下生涯2萬6496分、1萬5091個籃板、4225次助攻等紀錄。

勇士前鋒格林（Draymond Green）去年因多次踢人的惡意犯規被評為最危險運動員，最有名的事件就是在上季季後賽踢中雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）的下體，就連詹皇也難逃遭格林「偷桃」的命運，因此獲選最危險運動員。

另外台灣球迷熟知的馬林魚王牌費南德茲（Jose Fernandez），因去年在船難中喪生，被選為最令人心碎的運動員。

詹姆斯率隊奪冠。（歐新社）

鄧肯（USA Today Sports）

格林去年爆發踢蛋事件引發負評。（取自網路）