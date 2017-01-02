MLB》洋基再不進季後賽 吉拉迪帥位恐不保？
2017/01/02 12:13
吉拉迪。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）與球隊的合約即將在今年球季結束後走完，本季也是他在洋基執教的第10年，不過紐約當地媒體卻指出，若今年洋基再無法繳出好成績，吉拉迪總教練一職可能不保。
吉拉迪從2008年起職掌洋基兵符，並在2009年時率隊拿下世界大賽冠軍，且連續4季打進季後賽，不過至2013年開始，洋基陷入低潮，僅在2015年時以外卡晉級，但只打一場就打包回家。
吉拉迪在2013年時與洋基續約4年，合約也將在今年球季後走完，紐約當地媒體分析，今年洋基季前積極進行補強，期盼新球季能繳出好成績，倘若吉拉迪再無法有所作為，很可能得交出兵符，沒機會再獲球隊續約。
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