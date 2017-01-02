NBA》瓦妮莎發照開心跨年 Kobe戴綠帽激吻
2017/01/02 12:32
Kobe與愛妻激吻。（取自瓦妮莎IG）
〔體育中心／綜合報導〕前湖人球星Kobe去年4月13日退休後，多出不少陪伴家人的時間。妻子瓦妮莎（Vanessa Bryant）在Instagram發表2張照片，送走2016年，並迎接2017年。
瓦妮莎在全家人走在球員通道上的照片旁留言：「2016年曼巴離去，展望2017年！」Kobe退休之後，目光投向商業領域，很快地擁有自行投資的事業。另一張則是自己與Kobe激吻慶祝新年的照片，照片中Kobe戴著一頂綠色帽子慶祝新年到來。
2016年12月，Kobe和瓦妮莎迎來第3個女兒碧昂卡（Bianca），球迷們也紛紛留言，希望兩位未來能夠幸福過日子，有機會再生一個小兒子來延續老爸Kobe的籃球衣缽。
Kobe一家人在球員通道上的照片。（取自瓦妮莎IG）
三女兒碧昂卡。（取自瓦妮莎IG）
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